Incidente mortale a Manoppello, motociclista finisce sotto a un camion

Un incidente stradale al seguito del quale è morto un uomo si è verificato lungo la strada statale 5 Tiburtina Valeria a Manoppello oggi pomeriggio, martedì 8 novembre.

Il sinistro fatale si è verificato poco dopo le ore 16.

A scontrarsi una moto e un camion. Purtroppo ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote che è rimasto incastrato sotto al mezzo pesante.

Per estrarre il corpo i vigili del fuoco di Alanno, intervenuti sul posto, hanno dovuto utilizzare i cuscini di sollevamento pneumatici. Purtroppo non c'è alcuna possibilità di salvare la vita al centauro. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118 e i carabinieri per eseguire i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. La vittima è un uomo di 50 anni di Ortona.