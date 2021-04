Fermato per un controllo mostra una patente falsa: 30enne nei guai

Il documento è stato ritirato e sequestrato per essere inviato al centro di cooperazione della polizia in Francia. Il fatto si è verificato oggi pomeriggio a Pescara

Un operaio rumeno di 30 anni, residente a Montesilvano, è stato deferito alla procura dai carabinieri di Pescara perché oggi pomeriggio, intercettato sul lungomare Matteotti, ha mostrato ai militari dell'Arma una patente di guida, rilasciata dall'autorità spagnola, che si è rivelata palesemente falsa sia per colorazione che per litografia.

L'uomo era alla guida di un'Audi A4 quando è stato fermato per un normale controllo alla circolazione stradale. Il documento è stato ritirato e sequestrato per essere inviato al centro di cooperazione della polizia in Francia.