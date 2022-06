Morto Vincenzo Jasonni, fondò il reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale di Pescara

È morto il professor Vincenzo Jasonni, che nella nostra città viene ricordato per aver fondato il reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale civile "Santo Spirito". L'ex primario del nosocomio pescarese aveva 79 anni e si è spento a Modena. Tra poche settimane avrebbe compiuto 80 anni, essendo nato a Bologna il 5 agosto 1942. Lascia la moglie Sandra e il figlio Marco.

Jasonni si laureò nel 1966 in medicina e chirurgia all'università di Bologna, con la votazione finale di 110/110 e lode. Conseguì poi, con il massimo dei voti, vari diplomi di specializzazione: puericultura e malattie dell'apparato digerente all'università di Bologna, e chirurgia pediatrica all'università di Ferrara. A partire dall'anno accademico 1981-82 è stato nominato professore a contratto del corso integrativo di "Tecniche operatorie in chirurgia neonatale" delle scuole di specializzazione in clinica pediatrica e clinica chirurgica generale alla facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Chieti.

Dal 1° agosto 1979 ha diretto la divisione di chirurgia pediatrica dell'ospedale di Pescara in qualità di primario ospedaliero di ruolo. È inoltre risultato vincitore del concorso a professore universitario di I fascia, bandito dalle università di Pavia, Verona, Siena e Chieti, ed è stato chiamato a ricoprire la cattedra di chirurgia pediatrica della facoltà di medicina dell'università "D'Annunzio" di Chieti per l'anno accademico 1985-86. Inoltre nell'anno accademico 1988-89 è stata attivata, nella facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Chieti, la scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica, che ebbe proprio Jasonni come direttore. Nel 1991 si è trasferito al Gaslini di Genova.