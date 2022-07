Morto Ugo Di Casimiro, titolare del ristorante "La furnacelle" e grande tifoso del Pescara

Il mondo della ristorazione, così come anche l'ambiente della tifoseria biancazzurra, piange la scomparsa di Ugo Di Casimiro, titolare del ristorante "La furnacelle" e grande tifoso del Pescara. Nel suo locale in via Colle Marino, aperto nel 1971 e chiuso nel 2014, sono infatti passati tanti importanti personaggi biancazzurri, ma anche politici, scrittori e magistrati.

Originario di Pianella, ma pescarese da sempre, Di Casimiro aveva 81 anni. Nel tempo ha ospitato ai suoi tavoli l'ex pugile Nino Benvenuti, gli allenatori Antonio Valentín Angelillo e Tom Rosati, il presidente del Delfino Daniele Sebastiani, e poi ancora Mario Soldati, il leader dei Comunisti Italiani Armando Cossutta e il pm Pietro Calogero.

Proprio il suo amato Pescara lo saluta oggi con queste parole: "Con rammarico apprendiamo della scomparsa del mitico Ughetto, tifosissimo dei colori biancazzurri e titolare del ristorante La Furnacelle, da sempre ritrovo dei colori del Pescara Calcio. Alla famiglia, il presidente Daniele Sebastiani e la Pescara Calcio tutta esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di un grande amico. Ciao Ughetto".