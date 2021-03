Morto a 60 anni l'editore pescarese Ubaldo Giacomucci

È morto all'età di 60 anni Ubaldo Giacomucci, editore pescarese e storico direttore editoriale di "Tracce", casa editrice che può vantare moltissime pubblicazioni di testi prodotti da giovani autori abruzzesi. Messaggi di cordoglio sono arrivati da tanti amici, collaboratori e colleghi di Giacomucci con l'associazione editori abruzzesi che, appena ricevuta la notizia, si è unita al dolore per la scomparsa dell'intellettuale e poeta. Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione ed amico di Giacomucci, lo ricorda con un lungo post su Facebook:

Ubaldo era un angelo della nostra città, un poeta e un intellettuale di enorme sensibilità che per anni ha distribuito poesia e cultura. E' stato un editore di grande valore e pieno di passione. Ubaldo era popolare e di avanguardia. Non a caso ci aiutò negli anni '80 a fare la rivista Spleen e in tante altre iniziative più o meno underground.