Tragedia a Torre de Passeri: operaio si ribalta con il trattore e muore

Tragedia a Torre de Passeri, dove un uomo di 55 anni, D.G.L è deceduto a seguito di un incidente avuto mentre era alla guida del suo trattore. Per cause ancora da chiarire, l'operaio che si trovava nei suoi terreni in località Grottucce al confine con Pietranico, si è ribaltato e il mezzo è finito in una scarpata schiacciandolo.

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 con l'ambulanza e con l'elicottero partito da Pescara, ma purtroppo nonostante le manovre di rianimazione l'uomo è deceduto sul colpo. I rilievi e le indagini sono state condotte dai carabinieri della compagnia di Popoli.