Aveva 34 anni ed era un imprenditore di Alanno l'uomo morto nell'auto ribaltata lungo la A25

Si chiamava Stefano Di Francesco, 34 anni, l'uomo morto in autostrada, lungo l'autostrada A25, nella mattinata di lunedì4 dicembre mentre si recava al lavoro nell'officina Rcm, in cui lavorava con i 3 fratelli a Villanova, frazione di Cepagatti, come riporta l'agenzia LaPresse.

In base a una prima ricostruzione, il giovane allo svincolo Pescara-Villanova e l'allacciamento con l'A14 verso Pescara, avrebbe perso il controllo dell'auto che si è ribaltata ed è stato sbalzato finendo sulla strada.

Inutili i soccorsi, è morto sul colpo. Per oggi è stata disposta la ricognizione cadaverica. Sulla dinamica dell'incidente e sulle cause sono al lavoro gli agenti della polizia stradale di Pratola Peligna (L'Aquila) intervenuti sul posto. Lo scorso anno il ragazzo aveva perso il padre.