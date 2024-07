Bussi piange la morte del sindaco Salvatore Lagatta

Il sindaco di Bussi Salvatore Lagatta è morto all'età di 70 anni. Lagatta da tempo stava affrontando una grave malattia. Eletto nel 2009, fu primo cittadino nel periodo in cui Bussi salì alla ribalta delle cronache per la nota vicenda della discarica dei veleni, battendosi da sempre per la tutela della salute dei suoi concittadini e per la salvaguardia dell'ambiente. Il sindaco di Penne Gilberto Petrucci:

"A nome della città di Penne e a titolo personale voglio porgere le più sentite condoglianze alla famiglia di Salvatore Lagatta, Sindaco del Comune di Bussi sul Tirino, venuto a mancare la scorsa notte all'età di 70 anni. Scompare una figura che si è battuta con tutte le sue energie per migliorare le condizioni della sua comunità, in particolare egli ha svolto un ruolo di primo piano nella battaglia per la bonifica della discarica di Bussi e nella rigenerazione del territorio della Val Pescara"

Anche Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, lo ricorda con stima e affetto:

"Stamattina una tristissima notizia. È morto l'amico e compagno Salvatore Lagatta, sindaco di Bussi dopo una lunga malattia che ha affrontato con la forza d'animo e il coraggio che lo hanno sempre contraddistinto. Salvatore è stato un grande sindaco che ha lavorato con passione, competenza, intelligenza, amore disinteressato al servizio della sua comunità. Per questo è stato eletto tre volte sindaco. Salvatore ha lottato come un leone per la bonifica integrale delle discariche chimiche e per ridare un futuro occupazionale alla sua comunità. Era figlio di quella comunità operaia che aveva pagato un prezzo enorme a quella industria chimica di cui Salvatore conosceva ogni storia. Per una vita, da giovane militante di Lotta Continua, da sindalista, da punto di riferimento di Rifondazione Comunista ha sempre denunciato e scoperchiato tutte le problematiche del polo chimico e difeso i diritti dei lavoratori e dei cittadini. Tutta la provincia di Pescara gli deve grande riconoscenza. Noi di Rifondazione Comunista perdiamo un compagno insostituibile. Lo saluto a pugno chiuso come in questa foto nella serata della festa per la terza vittoria. Un abbraccio fortissimo a Grazia e a tutti i familiari e amici."