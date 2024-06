Morto a Toronto 53enne originario di Silvi: su Gofundme una raccolta fondi per sostenere la famiglia

È morto in Canada, dove viveva da 8 anni, Mauro Di Francesco 53enne di Silvi colpito da una grave malattia che lo ha stroncato nel giro di pochi mesi. Mauro viveva a Toronto assieme alla moglie Livia e ai tre figli, dove conduceva una vita felice e tranquilla fino al febbraio scorso quando, a causa di alcuni sintomi clinici si è scoperto che aveva un tumore al cervello. Da allora è iniziato il suo calvario e quello della sua famiglia fra interventi chirurgici, terapie e ricoveri.

Purtroppo però la malattia è stata particolarmente aggressiva e non gli ha lasciato scampo e Mauro ha passato gli ultimi mesi in una struttura per cure palliative. E così da qualche settimana la moglie, in grave difficoltà economica a causa dei problemi del marito, ha deciso di lanciare una raccolta fondi su Gofundme, la piattaforma internazionale per le collette virtuali chiedendo un sostegno per le spese del funerale e di sostentamento dei suoi figli. La raccolta fondi attualmente ha superato i 7 mila dollari a fronte di un obiettivo di circa 20 mila dollari. Oltre alla moglie e ai figli, Mauro lascia la madre Rosanna e la sorella Lidia. Il link di GoFund:https://www.gofundme.com/f/mauro-di-francescos-funeral