Cede il gancio del montacarichi e viene schiacciato dai blocchi di cemento, nuovo incidente mortale sul lavoro in Abruzzo

Nuovo incidente mortale sul lavoro in Abruzzo. Questa volta la tragedia si è consumata a Pettino in provincia dell'Aquila.

Come riporta l'agenzia LaPresse, a perdere la vita è stato Viurel Stupariu, rumeno di 58 anni.

Il 58enne, titolare di una ditta, è morto nel corso di un'operazione di carico di alcuni blocchi di cemento su un terreno di sua proprietà, sulla Mausonia.

Era munito di caschetto al momento dell'incidente avvenuto verso le ore 17. Sembra che abbia ceduto un gancio del montacarichi mentre stava sollevando i blocchi, forse il carico è stato disposto in modo irregolare. L'uomo è stato travolto dai blocchi ed è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri dell'Aquila hanno proceduto a eseguire i rilievi e gli accertamenti per fare chiarezza sulle cause dell'incidente. L'uomo, autotrasportatore, aveva acquistato da poco il terreno in cui stava lavorando vicino al distributore di carburante sulla statale 5 bis. La salma è a disposizione della procura dell'Aquila che ha aperto un fascicolo d'inchiesta affidato al sostituto procuratore Simonetta Ciccarelli.