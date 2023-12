Morto lo storico ristoratore Marcello Cichetti, aveva 63 anni

A soli 63 anni è morto lo storico ristoratore Marcello Cichetti, conosciuto in tutto Abruzzo per il ristorante Villa Chiara di Città Sant'Angelo. Lo piangono la moglie Rossana e il giovanissimo figlio Gianmario, nonché la madre e la sorella.

Il giornalista Paolo De Carolis lo ricorda così: "Marcello è stato il re della ristorazione nella nostra regione. Alla fine degli anni '70 ha restaurato una villa gentilizia che apparteneva ai baroni Surricchio e l'ha trasformata nel primo ristorante per grandi eventi, diventando così il pioniere della ristorazione per cerimonie. Tutti quelli che si sono sposati tra gli anni '70 e la fine degli anni '90 sono passati da Villa Chiara, senza contare che tanti professionisti di oggi hanno lavorato lì come camerieri. Marcello era una persona mite, gioviale, intelligente, simpatica, arguta, altruista. Era inoltre molto intraprendente: noi siamo cresciuti insieme anche perché eravamo coetanei, e quindi questo è un giorno tristissimo. Daniele Sebastiani è stato un suo grande amico. Insomma, Marcello, che faceva dell'ospitalità la propria caratteristica, era una vera e propria autorità. Mi mancherà tantissimo".

Anche l'attrice Franca Minnucci, tramite i social, ha voluto lasciare un pensiero per Cichetti: "Ma come può spegnersi uno sguardo così dolce, puro, sereno... non è possibile! Commossa vi abbraccio tutti". Le esequie dell'uomo si terranno sabato 16 dicembre alle ore 14,30 nella Collegiata di San Michele Arcangelo, a Città Sant'Angelo. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria De Bonis.