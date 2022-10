Morto il professor Gerardo Fierro, mondo della scuola in lutto

Si è spento ieri sera, dopo un lungo intervento al cuore, il professor Gerardo Fierro. Aveva 61 anni. Stimato docente del liceo scientifico di Montesilvano, in passato aveva insegnato all'istituto scolastico Nostra Signora. I funerali si terranno mercoledì 12 ottobre, alle ore 10, nella chiesa Beata Vergine Maria del Rosario in via Cavour.

Sui social, Giuliano Cilli lo ricorda così: "Quando iniziai ad entrare nelle scuole per promuovere libri, con molta inesperienza e timore, lui fu uno dei primi ad accogliermi. E non potrei dimenticarlo perché fu uno dei pochi, all’epoca, che mi chiese chi ero, quali fossero i miei interessi, che volle con me una relazione autentica, in buona sostanza. Ci scambiavamo libri, mi ha descritto Parigi come nessuno e, in più di 30 anni di conoscenza, ha avuto una cura e un rispetto per me continui, senza flessioni. Un galantuomo d’altri tempi, nei modi e nell’aspetto, a suo modo. È un giorno molto triste".