Morto il professor Angelo Giordano, insegnò al liceo scientifico Da Vinci

Se n'è andato il professor Angelo Giordano, indimenticato docente di storia e filosofia al liceo scientifico Leonardo Da Vinci, dove insegnò fino alla fine degli anni '90. Ed è una cosa decisamente triste per tutti coloro che l'avevano conosciuto e, soprattutto, apprezzato. L'uomo, che lascia le figlie Mirella e Simonetta, aveva 85 anni. Oggi pomeriggio si sono tenuti i suoi funerali nella chiesa di Sant'Andrea, a Pescara.

La notizia della morte di Angelo Giordano ha dunque destato grande commozione in città. Il consigliere regionale Antonio Blasioli, ex vice sindaco, lo ricorda sui social con queste sentite parole: "Nella mia vita ho avuto dei professori fantastici e ognuno a suo modo ha dimostrato grande pazienza con noi. Il professor Giordano era diretto come tutti i cilentani", afferma Blasioli ricordando le origini del docente.

"La sua casa era una sorta di biblioteca per tutti noi - aggiunge Antonio Blasioli - Spesso ci si andava per incontrare amici che ci andavano o per salutarlo, ma gli anni del liceo sono stati anche una sorta di stimolo a studiare assieme con lui, che aveva una cultura enorme e spaziava dalla storia e filosofia che ci ha insegnato, fino alla letteratura di cui era un grande appassionato".

Ma non è tutto. Angelo Giordano, evidenzia il consigliere Blasioli, "per noi è rimasto a lungo anche nelle sue frasi, che ricordiamo ancora a memoria. Un pomeriggio eravamo a casa sua e, come capita, c'erano persone più preparate e persone meno preparate, e noi gli chiedevamo qualche pronostico sugli esami di stato. Ricordo che un giorno rispose ad una di queste domande dicendo: "Una cosa è vincere la guerra con i missili, altra con gli archibugi". Tra gli archibugi c'ero anche io. Spero di vincere la guerra della vita per te e per gli altri professori che mi hanno insegnato tanto. Ciao, professore. Grazie".