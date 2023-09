Morto padre Rino, vice parroco della Regina della Pace. Lo piange anche la chiesa di Sant'Andrea

Padre Rino Prevedoni non c'è più. Il vice parroco della Regina della Pace, membro della Congregazione dei Missionari Oblati di Maria Immacolata, è morto nella nottata del 7 settembre, intorno alle ore 3,30. Aveva 67 anni e da tempo lottava contro un brutto male. Le sue condizioni, purtroppo, nelle ultime settimane si erano aggravate.

La comunità della Regina della Pace, sui propri canali social, lo saluta con queste parole: "Ci mancheranno il tuo sorriso, la tua allegria, le tue omelie piene di concretezza ed ironia, il tuo sguardo sempre pronto a comunicare la voglia di stare insieme, nel nome di Gesù. Una fortuna per la nostra parrocchia averti avuto in questi anni nei quali ti abbiamo apprezzato e nei quali hai dato il meglio di te, mettendoti a disposizione di ognuno di noi. Ti abbiamo voluto bene e ti vogliamo bene".



E ancora: "Preghiamo per te e tu, che ora sei più vicino a Gesù e a Dio, di cui ci hai parlato mediante il Vangelo, prega per noi. Il parroco don Antonio, il consiglio pastorale, il consiglio degli affari economici, l'intera comunità parrocchiale, si uniscono alla famiglia in questo momento del distacco fisico, che lascia però spazio alla pienezza della comunione spirituale. Riposa in pace, padre Rino, porta con te in cielo l'affetto della tua parrocchia! Grazie di tutto!". Domenica 10 settembre, alle ore 19, verrà celebrata una santa messa in suffragio del sacerdote, che sarà "un bel modo per stare di nuovo insieme a Lui".

E padre Rino viene pianto anche dalla chiesa di Sant'Andrea, dove si era fatto voler bene da tutti: "Ora che è nell'eternità, siamo sicuri che molto più di prima ci accompagna con quella sua cura così attenta e premurosa", si legge sulla pagina Facebook della parrocchia. "Insieme a Sant'Eugenio, all'Immacolata, a tutti gli Oblati che vivono nell'eternità e accanto a tutti i nostri cari continuiamo a camminare con più passione su quella stessa via che loro hanno così degnamente percorso". Questa sera, fa sapere la chiesa di Sant'Andrea, padre Rino verrà ricordato durante la messa vespertina, mentre giovedì 14 settembre alle ore 19 sarà celebrata una messa solenne. I funerali, invece, si terranno venerdì 8 settembre a Lezzeno, paese in provincia di Como di cui padre Rino era originario.