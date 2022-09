Madonna dei Sette Dolori in lutto: è morto padre Leone

È morto dopo una lunga malattia padre Leone Campana, uno dei frati della Madonna dei Sette Dolori. La notizia è apparsa in mattinata sulla pagina Facebook della basilica, confermando le voci che già da alcune ore si stavano rincorrendo. I funerali dell'uomo saranno celebrati lunedì 12 settembre alle ore 10 nella stessa chiesa della Madonna dei Sette Dolori, ai colli.

Tuttavia la salma sarà esposta già da oggi, e fino alla serata di domenica 11 settembre, nella sala missionaria del convento. In seguito, padre Leone verrà portato ad Alfedena, suo paese natale in provincia dell'Aquila, per le esequie e la sepoltura nella tomba di famiglia. Il prelato era amatissimo dai suoi fedeli e, fino a poco prima di iniziare a stare male, era sempre presente alle messe di padre Guglielmo. Mancherà sicuramente a tutti.