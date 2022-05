Morto Padre Hermann, il sacerdote aveva solo 38 anni

È morto Padre Hermann Somda, religioso dell'ordine dei ministri degli Infermi (Camilliani).

Il sacerdote aveva solo 38 anni ed è scomparso questa mattina, giovedì 19 maggio.

Era nato in Burkina Faso nel 1984, era entrato nei Camilliani nel 2012, ed era stato ordinato sacerdote nel luglio del 2017.

«Dopo essere stato a servizio della Chiesa come Cappellano, in alcuni ospedali del Burkina Faso», lo ricorda padre Albert Sedogo, parroco del Cuore Immacolato di Maria in Pescara, «era arrivato in Italia nell’estate del 2020, mettendosi a disposizione della comunità di via Vespucci come vicario parrocchiale. Ha accolto la malattia con fede, tanto che ha concelebrato le messe del tempo di Pasqua con grandi dolori dovuti alla malattia, ma sempre con fervore, unito a Cristo nella sua passione, morte e resurrezione».

Il funerale del giovane religioso sarà celebrato domani, venerdì 20 maggio, alle ore 15, nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria a Pescara.