È morto Mimmo Del Moro, il patron di Miss Italia per l'Abruzzo

La fascia di Miss Italia oggi è listata a lutto. Mimmo Del Moro, storico organizzatore delle selezioni regionali del concorso per l'Abruzzo e le Marche, si è spento all'età di 83 anni. Ricoverato d'urgenza all'ospedale 'Madonna del Soccorso' di San Benedetto del Tronto per un blocco intestinale, non ha superato la notte lasciando un vuoto incolmabile negli ambienti legati allo spettacolo e all'intrattenimento. Questo il ricordo di Patrizia Mirigliani:

"Grande dispiacere. È un pezzo di storia che se ne va, in un periodo già di per sé molto triste. Mimmo nutriva un grande amore per il concorso e ha sempre resistito alla tentazione di cedere il mandato. Per tanti anni, mio padre Enzo e tutta la mia famiglia hanno trascorso il periodo di vacanze nel suo hotel, nella Riviera delle Palme. La nostra intenzione è quella di esortare il gruppo della P.a.i. a portare avanti questa collaborazione che dura da circa 40 anni".

Con la sua agenzia P.a.i. (Produzioni Artistiche Internazionali), Mimmo ha allestito numerose sfilate in diverse località abruzzesi, portando alla ribalta migliaia di ragazze. Due anni fa la sua ultima soddisfazione: nel 2018, infatti, la marchigiana Carlotta Maggiorana è stata incoronata la più bella d'Italia, per la gioia di tutti i suoi numerosi collaboratori e sub-agenti. I funerali si terranno nella mattinata di domani, mercoledì 23 dicembre, nella chiesa di San Pio X a San Benedetto del Tronto.