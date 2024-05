Morto l'ex sindaco di Loreto Aprutino ed ex assessore provinciale Mauro Di Zio

È morto all'età di 57 anni Mauro Di Zio, ex sindaco di Loreto Aprutino, ex assessore provinciale ed ex presidente della Cia agricoltori Abruzzo. Molto conosciuto e apprezzato non solo nell'area vestina ma in tutta la provincia di Pescara, è stato primo cittadino di Loreto dal 1993 al 2004. Dal 2004 al 2009 è stato assessore provinciale, oltre alla carica di presidente della Cia abruzzese e di vice presidente della Cia nazionale. Recentemente era stato nominato dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Renato Mariotti presidente della fondazione dei musei civici.

Il ricordo del sindaco di Penne Gilberto Petrucci:

"È con profondo dolore che apprendo la scomparsa di Mauro Di Zio, già sindaco di Loreto Aprutino dal 1993 al 2004 e assessore provinciale dal 2004 al 2009. Ho avuto modo di collaborare con lui, sempre disponibile e impegnato nella difesa del territorio vestino. Fino all’ultimo istante, nonostante la malattia, è stato un punto di riferimento per noi. Mauro Di Zio lascia un segno importante sia nel percorso politico e istituzionale svolto durante la sua attività amministrativa, sia sotto l’aspetto professionale, in qualità di imprenditore agricolo e di rappresentante della Confederazione nazionale agricoltori di cui ha ricoperto il ruolo di vice presidente nazionale. È stato un amministratore onesto, leale e soprattutto legato alle sue radici. Ci uniamo al dolore della famiglia, della moglie e del figlio, esprimendo a loro le nostre più sentite condoglianze”.

Anche il consigliere regionale e vicepresidente del consiglio regionale Antonio Blasioli lo ricorda con grande stima:

"Ci ha lasciati Mauro Di Zio, figura storica di riferimento per la comunità politica loretese, pescarese e abruzzese. Imprenditore agricolo, già assessore del comune di Loreto Aprutino a 23 anni dal 1990 al 1993. Dal 1993 al 2004 ne diventato sindaco, con tanta passione e dedizione al lavoro per il bene comune. Dal 2004 al 2009 diviene assessore turismo e sociale Provincia di Pescara, dal 2014 al 2022 presidente regionale Cia agricoltori, dal 2018 al 2022 vice presidente nazionale Cia agricoltori.

Dopo la prematura scomparsa di Bruno Passeri se ne va un giovane amministratore dalle grandi capacità, che tanto lustro ha dato alla sua terra, che ha svolto le sue funzioni con passione e grande onestà. Personalmente manterrò un ottimo ricordo, e in particolare rimarranno impresse in me la grande forza dimostrata fino a pochi mesi fa per presenziare ad una iniziativa di Comune di Loreto Aprutino nonostante le forze venute meno."

