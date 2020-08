Corriere si sente male e muore dopo una consegna, tragedia nel centro commerciale

Il fatto si è verificato ieri sera nell'Auchan di via Tiburtina. Come riporta Spoltore Notizie, la vittima è un 53enne di Villa Raspa, Maurizio Orsini. Ha consegnato alcuni pacchi nella galleria e poi si è recato in bagno, dove si è accasciato