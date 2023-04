Morto l'ex assessore regionale all'agricoltura Marco Verticelli

È morto a 69 anni Marco Verticelli, ex assessore regionale all'agricoltura ed ex vice governatore. Da due anni lottava contro una malattia cui la scorsa notte si è dovuto arrendere. L'ex presidente della Provincia di Chieti, Tommaso Coletti, lo ricorda così: "Ho avuto la fortuna di collaborare con lui sia quando ero vice presidente del consiglio regionale e lui vice presidente della giunta regionale, sia quando io ero presidente della Provincia di Chieti e lui assessore regionale negli anni 2005/2008. Presiedeva sempre lui i tavoli più complessi e difficili per la nostra regione. Con lui ho trovato la disponibilità a finanziare la pista ciclopedonale sulla costa dei trabocchi. Marco, un uomo delle istituzioni con larghe vedute che ha lavorato solo ed esclusivamente per il bene dell'Abruzzo nelle varie istituzioni dove è stato chiamato a operare".

Florio Corneli, presidente di Federmanager Abruzzo e Molise, aggiunge: "Oltre che come politico, ho avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo anche come imprenditore". Il presidente del Sib Abruzzo, Riccardo Padovano, è incredulo: "Non mi aspettavo questa notizia. Marco era un galantuomo. L'ho conosciuto in politica, io al Comune e lui assessore regionale alla pesca: nel suo ruolo, oltre al prestigio, univa la bravura. L'altro ieri, nel visitare Scerne di Pineto. ho fatto presente a mia moglie che l'idea dei sottopassaggi di Scerne e Pineto fu caldeggiata da Marco perché con la sua bravura riusciva a convincere gli incerti".

Massimo Luciani, ex assessore comunale alle politiche europee, si rivolge direttamente all'amico: "Marco, anche tu troppo presto... siamo cresciuti insieme in una bella generazione. Ci siamo ritrovati spesso nelle scelte, parlavamo lo stesso linguaggio, lo stesso sguardo sul mondo, lo stesso metodo di analisi. Un compagno di strada nel senso pieno di questo termine, per noi comunitario".

Le ultime parole gliele riserva l'ex parlamentare Gianni Melilla: “Marco ha vissuto la politica con grande intensità, onestà assoluta (mai un’ombra), competenza e professionalità. Congressi, riunioni, viaggi, discussioni interminabili nella nostra vecchia sede regionale comunista di via Lungaterno sud a Pescara, momenti belli e anche difficili: una generazione di sinistra nata politicamente negli anni '70 e che ha governato l’Abruzzo dalla metà degli anni '90, con buoni risultati amministrativi. Marco è stato un protagonista di quella stagione di rinnovamento politico. Se ne è andato troppo presto e per questo la sua morte è ancora più dolorosa perché ingiusta”.