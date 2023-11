Morto Marco D'Alessandro, ex primario del reparto di Radioterapia dell'ospedale "Santo Spirito"

Lutto anche a Pescara per la scomparsa del medico Marco D'Alessandro che è stato primario del reparto di Radioterapia dell'ospedale "Santo Spirito".

Come riferisce ChietiToday, D'Alessandro era originario di Vacri ma da molto tempo era residente a Treglio dove aveva anche ricoperto il ruolo di sindaco per due mandati.

D'Alessandro è venuto a mancare domenica 5 novembre, a 69 anni, dopo aver combattuto contro una malattia.

Quello stesso male da cui, per tanti anni, ha aiutato i pazienti a guarire. D'Alessandro infatti, oltreché a Pescara è stato prima dirigente medico di Radioterapia oncologica a Chieti. Dopo il periodo nel capoluogo teatino, dal 2009, è stato primario di Radioterapia all'ospedale di Pescara. Era andato in pensione nell'autunno 2016. I funerali saranno celebrati martedì 7 novembre, nella chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta in Cielo, a Treglio.