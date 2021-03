Morto per Covid l'ingegnere Lino Prezioso, il sindaco Masci: "Troppi amici morti in questa guerra contro un nemico invisibile"

È morto all'età di 71 anni, a causa del Covid, l'ingegnere Lino Prezioso, imprenditore molto conosciuto e stimato nel Pescarese. Titolare della Laci, azienda specializzata nelle analisi chimico fisiche che si occupava anche di testare e verificare la qualità e la sicurezza delle mascherine utilizzate come dispositivi di protezione individuale.

Il sindaco di Pescara Carlo Masci, amico di Prezioso, lo ricorda come un grande professionista, una persona perbene che amava Pescara e sempre con il sorriso sulle labbra:

In questo periodo stavamo lavorando insieme per la riqualificazione della fontana di Ettore Spalletti al Tribunale, aveva messo a disposizione della città la sua professionalità gratuitamente per raggiungere l'obiettivo. Quando questa mattina mi hanno dato la ferale notizia, che il maledetto covid se l'era portato via, ho pensato alle preoccupazioni che mi manifestava spesso nei nostri colloqui amicali in relazione alla superficialità con cui le persone indossavano le mascherine, lui che le mascherine le analizzava ogni volta per renderle più sicure.

Quanto mi dispiace, Lino, di non poter ascoltare più i tuoi consigli, mi mancheranno le lunghe chiacchierate con te su come rendere Pescara più bella. Troppi, troppi, troppi amici morti in questa guerra contro un nemico invisibile