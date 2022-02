Morto il giornalista Andrea Leone, era nato a Pescara

È morto ieri (18 febbraio) a Milano il giornalista pescarese Andrea Leone. Aveva 75 anni e da qualche settimana era ricoverato per le conseguenze del Covid-19. In realtà, Leone era nato nella nostra città ma ha sempre vissuto e lavorato nel capoluogo meneghino. È stato, inoltre, presidente di Casagit e consigliere nazionale della Fnsi: «Andrea è rimasto legato a Casagit fino all'ultimo – ha sottolineato in una nota Gianfranco Giuliani, attuale presidente della mutua – svolgendo un ruolo di garanzia come coordinatore della commissione elettorale e seguendo passo a passo, con attenzione e discrezione, le complesse fasi di trasformazione in società di mutuo soccorso. Ci mancherà».

Marito dell'ex segretaria generale della Cgil Susanna Camusso, Andrea Leone era stato sposato in precedenza con la giornalista Paola Maghini, rimanendone poi vedovo poco dopo il matrimonio. Lascia anche due figli. Per Raffaele Lorusso, segretario generale della Fnsi, la sua scomparsa «lascia tutti sgomenti. È andato via un collega, un amico, una persona perbene e leale, mai sopra le righe, ma sempre in prima linea nelle battaglie sindacali, pronto a sostenere le ragioni degli ultimi. Siamo vicini al dolore dei familiari», conclude Lorusso.

Leone aveva svolto il praticantato nel settimanale economico "Successo" e proseguito successivamente la propria carriera con importanti esperienze professionali: ha infatti avuto modo di collaborare con 'Capital', 'La Stampa', l'agenzia Ansa, 'Italia Oggi' e il gruppo editoriale Mondadori, dove è rimasto alcuni anni per curare "Espansione" e "Auto Oggi". La sua attività sindacale è stata sempre molto intensa, operando più precisamente nella corrente di "Nuova Informazione".

Dal 1996 al 2001, Andrea Leone ha fatto parte del comitato di redazione di Mondadori, mentre dal 1997 al 2001 è stato vice presidente di Casagit e, infine, dal 2001 al 2009 è diventato presidente della stessa Cassa sanitaria. Dal 2009 è pensionato Inpgi e delegato all'assemblea nazionale Casagit. Dal 2011, per qualche tempo, è stato altresì consigliere della Federazione nazionale della stampa italiana. Insomma, una figura decisamente di riferimento per il mondo del giornalismo.