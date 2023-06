Morto per un malore il commerciante di abbigliamento Gianni Antonucci

È morto all'età di 58 anni Gianni Antonucci, titolare dell'omonimo negozio di abbigliamento in via Conte di Ruvo di Pescara. Originario di Pianella, è stato stroncato da un malore nella notte. A quanto pare, da qualche giorno lamentava dei dolori alla schiena ma aveva effettuato dei controlli medici che non avrebbero evidenziato particolari problemi. Lascia la moglie Alessandra, i figli Alberto, Alessandro e Alessio. Ieri sera aveva chiuso regolarmente il suo negozio e aveva cenato in un ristorante di fronte alla sua attività. Nella notte è stato colpito da un infarto. I funerali si terranno lunedì 5 giugno alle 10,30 nella chiesa madre di Sant'Antonio a Pianella.