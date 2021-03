Gianmarco Nigrisoli, la famiglia aspetta di potergli dare l'ultimo saluto

Era stato annunciato per oggi pomeriggio, e invece il funerale di Gianmarco Nigrisoli è destinato per il momento a essere ancora rimandato. La famiglia, infatti, aspetta di potergli dare l'ultimo saluto in attesa che il corpo del 22enne venga riportato a Pescara. Il giovane è morto nei giorni scorsi dopo una caduta dalla bicicletta a Bologna ma, come spiega il padre Ugo, vecchia gloria cittadina del basket, "purtroppo non sappiamo quando potranno avvenire le esequie di Gianmarco, in quanto la procuratrice del tribunale di Bologna non ha rilasciato ancora il nulla osta per il trasporto della salma. Appena possibile comunicherò la data e l'ora precisa".

Anche la Pescara Basket ha voluto manifestare il proprio cordoglio per la prematura perdita di Gianmarco: "È stato un nostro atleta dal minibasket alle squadre giovanili, prima di rincorrere i suoi sogni e i suoi obiettivi come ogni giovane ragazzo che si affaccia al mondo. Il presidente Luca Di Censo e tutta la Pescara Basket si stringono commossi e con affetto intorno al papà Ugo, giocatore di basket anche negli anni della A2 a Pescara, alla mamma Lella e a tutta la famiglia Nigrisoli, esprimendo le più sentite condoglianze".