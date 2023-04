Morto Gaetano Barone, ex titolare della pizzeria Lo Stivalino e dello stabilimento balneare Saturno

Balneatori di Pescara in lutto per la scomparsa di Gaetano Barone ex titolare dello stabilimento Saturno e della pizzeria Lo Stivalino in via Trento.

Barone aveva 83 anni e lascia la moglie Luana, i figli Stefania e Adriano, il genero Carlo, la nuora Katia e il nipote Filippo.

Negli anni Ottanta fu anche tra i fondatori a Pescara del Sib, il sindacato italiano balneatori all'interno di Confcommercio.

L'ultimo saluto a Barone è stato dato nella mattinata di giovedì 6 aprile con i funerali che sono stati celebrati nella chiesa dello Spirto Santo.