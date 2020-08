Muore a 13 anni per una grave malattia: lutto cittadino a Bolognano per la scomparsa di Federico

È morto a soli 13 anni, stroncato da una grave forma di leucemia. Federico è deceduto oggi 7 agosto a Montesilvano dove viveva con la madre ma era originario di Piano D'Orta di Bolognano.

E proprio il sindaco di Bolognano Guido Di Bartolomeo, appresa la notizia della scomparsa del tredicenne che sarà seppellito in paese, ha annunciato il lutto cittadino in occasione dei funerali che si terranno domani 8 agosto alle 15 al campo sportivo "Vincenzo Marulli".

La comunità intera di Bolognano è scossa per la prematura scomparsa del caro Federico ed ho ritenuto opportuno e doveroso da parte dell’amministrazione comunale proclamare il lutto cittadino, interpretando il comune sentimento della cittadinanza in segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia e per consentire iniziative di riflessione o partecipazione alla cerimonia funebre.