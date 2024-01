Morto l'ex sindacalista Gerardo Tobia, fu anche membro dello Spi (Sindacato pensionati italiani)

È morto Gerardo Tobia, ex sindacalista impegnato nella Fiom Cgil.

Aveva 80 anni e lascia la moglie Marisa e i figli Maria Grazia, Alessandro e Barbara.

Era ricoverato nell'ospedale di Pescara a causa di una malattia.

La camera ardente è stata allestita nell'obitorio mentre il funerale sarà celebrato nella chiesa di San Giuseppe alle ore 10:30 di sabato 20 gennaio.

«Fu dipendente di una fabbrica metalmeccanica e impegnato per tanti anni nella Fiom Cgil», ricorda il consigliere regionale Antonio Blasioli, «da pensionato è stato membro del direttivo dello Spi dove è stato punto di riferimento per tanti pensionati, nella sede di via Malagrida. Ricordiamo anche le sue battaglie per il rione Unra Case di via Rigopiano. Buon viaggio caro Gerardo. Che tu possa trovare pace dopo i tormenti della malattia degli ultimi mesi».