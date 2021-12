È morto l'ex presidente della Regione Antonio Falconio

È morto ieri, all'età di 83 anni, Antonio Falconio, presidente della Regione Abruzzo dal 1995 al 2000 ed ex deputato della Repubblica, dove restò in carica dal giugno 1979 al luglio 1983. Militò nelle file della Democrazia Cristiana per poi passare al Partito Popolare Italiano, di cui fu segretario regionale. Aderì infine all'Udc.

L'attuale governatore Marco Marsilio manifesta la sua "tristezza" dopo aver appreso la notizia della scomparsa di Falconio, aggiungendo: "A nome mio e dell’intera giunta regionale esprimo ai suoi familiari il profondo cordoglio per la perdita di una persona che ha saputo condurre un'importante attività amministrativa tesa a fare crescere e a valorizzare la nostra regione".