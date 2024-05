È morto l’ex consigliere regionale Giovanni Di Giovannantonio

Si è spento l’ex consigliere regionale Giovanni Di Giovannantonio, medico chirurgo e, per lungo tempo, sindaco del Comune di Notaresco (Teramo). Aveva 93 anni, venne eletto in consiglio regionale per due legislature, ricoprendo ininterrottamente il mandato dal 1975 al 1985.

"A nome mio e di tutta l’assemblea legislativa esprimo cordoglio per la scomparsa dell’ex consigliere regionale"scrive il presidente del consiglio regionale dell'Abruzzo Lorenzo Sospiri che lo ricorda così: "Nel corso della sua vita Di Giovannantonio si è sempre speso con dedizione per la collettività e il suo territorio dando sempre un contributo autorevole e incisivo. Rivolgo un pensiero e le mie più sentite condoglianze alla famiglia".