Morto l'ex consigliere comunale di Rifondazione Comunista Vladimiro Verrocchio

È morto l'ex consigliere comunale ed esponente locale della sinistra Vladimiro Verrocchio. Lo ha fatto sapere Maurizio Acerbo, ex consigliere comunale e regionale e segretario nazionale di Rifondazione Comunista:

"Vladimiro, storico militante del Pci, aderì nel 1991 a Rifondazione Comunista e fu nostro consigliere comunale negli anni anni '90 e credo di poter dire che sia stato il consigliere comunale più spiritoso che abbia mai avuto la città di Pescara. Per tanti anni ha dato il suo contributo di militante al partito e alla sinistra tutta. Lo caratterizzavano il buon umore, la battuta sempre pronta, la capacità e il piacere di stare in mezzo alle persone di dialogare e di confrontarsi sempre con piglio gentile e un'educazione di altri tempi.

Era una miniera di aneddoti e storie che andavano dagli incontri con i più leggendari dirigenti del Pci fino alle barzellette. Per qualche decennio abbiamo distribuito volantini insieme nei mercati e per le strade. Per lui era un piacere farlo perchè amava l'incontro e il dibattito, raccontare e ascoltare. Prendeva in giro i giovani dogmatici e quelli che si davano un tono da intellettuali. Ci scherzava su: questi non portano neanche un voto. Non capiscono il popolo, diceva e aveva ragione. Non a caso era un vero tifoso del Pescara di cui per anni ha raccontato successi e disgrazie nelle trasmissioni delle tv e delle radio locali. Con Vladimiro se ne va un altro pezzo di storia del Pci pescarese. Alla moglie e alla famiglia il più sentito cordoglio a nome di tutte le compagne e i compagni di Rifondazione Comunista. "

I funerali si terranno il 30 ottobre a Pescara alle ore 12 nella chiesa dello Spirito Santo.