Trovato morto in casa a Spoltore l'ex assessore comunale Ernesto Partenza

L'ex assessore comunale di Spoltore Ernesto Partenza è stato trovato morto nella sua abitazione. L'uomo, 84enne ed assessore all'urbanistica durante la giunta Ranghelli, è stato trovato privo di vita come riporta Spoltore Notizie. Molto conosciuto nella cittadina pescarese, aveva sempre militato in partiti di sinistra.

Sono ancora in corso di accertamento le cause del decesso, con i soccorsi che sono intervenuti verso le ore 19 nella sua abitazione in via Monte Velino a Santa Teresa. Il link a Spoltore Notizie: https://www.spoltorenotizie.it/cronaca/tragedia-a-spoltore-ex-assessore-muore-in-casa.html