È morto Esquilio Angelo Di Genova, storico farmacista di Pescara

È morto il dottor Esquilio Angelo Di Genova, storico farmacista che lavorava alla Farmacia Perbellini di Porta Nuova. Aveva 73 anni e molti lo conoscevano semplicemente come "Ilio". Commosso il ricordo di Fabrizio Zenobii, presidente di Federfarma: "Sono molto dispiaciuto per la sua scomparsa - dice a IlPescara.it - Di Ilio ho una memoria "storica", essendo uno dei farmacisti che erano attivi da più tempo nel nostro settore. Sicuramente mancherà a tutti per la sua professionalità".

In un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook della Farmacia Perbellini, "i dirigenti e tutti i componenti dello staff, commossi, salutano Ilio", che "è stato un farmacista in forza al nostro organico, un ottimo collega, un grande amico e ci mancherà tantissimo. Ciao Ilio, fa’ buon viaggio...". E Marco Perbellini, uno dei titolari, aggiunge: "Il dottor Di Genova ha lavorato in molte farmacie di Pescara, portando ovunque la sua competenza. Il ricordo che ho di lui è quello di un grande amico, prezioso, una persona che mi ha aiutato, dopo la morte di mio padre, a risollevare le sorti della farmacia. Era un amico a tutto tondo, ricordo con piacere anche le gite in moto fatte insieme a lui: mi mancherà veramente tanto".

Infine la figlia Natasha, che parla anche a nome della mamma Ina e della sorella Rossana, lo descrive così: "È stato un padre molto affettuoso, una persona sempre estremamente generosa e prodiga verso gli altri. Papà aveva lavorato in quasi tutte le farmacie di Pescara e amava moltissimo la sua professione. Aveva lavorato anche per la protezione civile e per Ali con la raccolta di medicine per il Venezuela, inoltre faceva parte di un gruppo di motociclisti... insomma, era benvoluto da tutti, e infatti oggi c'è stato un via vai di persone che non ci aspettavamo, da tutte le parti del mondo".