Mondo del biliardo in lutto, è morto "il leone dell'Adriatico": addio a Ernesto Di Tizio

Il mondo del biliardo è in lutto per la morte di Ernesto Di Tizio, che ci ha lasciato all'età di 89 anni. Ancora da decidere la data in cui si terranno i funerali dell'uomo, che in città era tanto conosciuto quanto amato. È a Benedetto Gasbarro, amministratore unico della Pescara Multiservice, che IlPescara.it affida il compito di commemorare di Di Tizio:

"Il biliardo abruzzese ha perso un grande campione - afferma Gasbarro - Pescarese purosangue, era un fervente tifoso e appassionato del Pescara calcio. Veniva soprannominato "il leone dell'Adriatico", e per ben 11 volte è stato campione italiano di biliardo".

Molto saldo anche il legame tra Di Tizio e il compianto Bruno Pace: "Sì, Bruno era un suo grande amico - ricorda Gasbarro - Ernesto aveva una nota sala biliardo in corso Vittorio Emanuele II che era frequentata da tutti i migliori giocatori italiani. C'era anche Bruno Pace, che stava lì tutti i giorni. Insomma, Di Tizio era un grande uomo, ci mancherà".