Spoltore piange la morte di Ennio Sborgia, storico titolare della gelateria "Franca"

Spoltore piange la scomparsa di Ennio Sborgia, morto all'età di 68 anni a seguito di un malore. Sborgia era molto conosciuto per aver aperto e gestito per decenni la gelateria "Franca" a Santa Teresa. Amato ed apprezzato per la sua professionalità e la sua disponibilità verso tutti, da qualche anno la gelateria era gestita da figlio Danilo. Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia sui social, non appena si è diffusa la notizia della sua improvvisa scomparsa.

"Che tristissima notizia.. se ne va un pezzo di storia mi ricorderò sempre.i tuo viso sorridente." Oltre alla moglie Franca e al figlio Danilo, lascia l'altro figlio Emanuele e i fratelli Raffaele e Americo. I funerali si terranno mercoledì 8 marzo alle 16,30 nella chiesa di Santa Teresa D'Avila a Spoltore.