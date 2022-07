Morto Ennio Pagliaricci, titolare della storica pizzeria-birreria "Lo Stivalino"

È morto questa mattina, all'età di 78 anni, Ennio Pagliaricci, proprietario de "Lo Stivalino", molto noto e frequentato in città per almeno un trentennio. Un locale, dunque, storico, che era diventato un punto di riferimento per tutti i pescaresi: "Lo Stivalino", infatti, rappresentava un vero e proprio ritrovo per chi si recava dal signor Ennio per bere la birra nel particolare bicchiere a forma di stivale o gustare la pizza e i suoi leggendari supplì.

Pagliaricci aveva rilevato negli anni '70 l'attività, che si trovava sotto i portici in via Trento, e nel 1995 si era poi trasferito in via Teramo. "Lo Stivalino" aveva infine chiuso i battenti nel 2010. Tra i piatti più famosi di Ennio c'era anche il gulasch, molto apprezzato da quanti hanno avuto il piacere di trascorrere anche solo qualche ora in questo posto, concepito come un diner americano e tanto caro a tutti i nostri concittadini.

Pagliaricci mancherà decisamente a tante generazioni di affezionati clienti. I suoi funerali si terranno nel pomeriggio di domani, 30 luglio, alle ore 16.30 nella chiesa dello Spirito Santo.