Morto nel Padovano don Marcello Mammarella [FOTO]

È morto nel Padovano don Marcello Mammarella. Il sacerdote era nato a Pescara il 25 giugno 1948. Da anni, ormai, viveva in Veneto. È mancato improvvisamente all'interno della sua abitazione nella parrocchia delle Grazie a Este.

Le esequie si terranno martedì 3 novembre alle ore 10 nel santuario delle Grazie a Este, ma ci sarà altresì una messa in suffragio a Pescara, per la precisione nella chiesa della Regina della Pace, dove don Marcello è stato parroco per 16 anni. In questo caso, la funzione si terrà alle ore 18,30.

Il prete, ordinato presbitero per l’Arcidiocesi di Pescara-Penne il 7 maggio 1977, ha prestato servizio pastorale anche nella parrocchia della Santa Famiglia di Pescara, nonché a Pietranico. Contemporaneamente è stato docente di patrologia ed ecumenismo alll’Issr “Toniolo” di Pescara.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel marzo 2009 è stato accolto nella Diocesi di Padova, e da lì non è mai più tornato in Abruzzo. Dopo le esequie alle Grazie di Este, la salma sarà poi tumulata nel cimitero locale.