Il professionista di Villa Raspa è venuto a mancare nel tardo pomeriggio di ieri. Aveva 62 anni, e in passato aveva ricoperto il ruolo di revisore dei conti del Comune di Spoltore

Spoltore piange la scomparsa del commercialista Dino Tabellione. Come si legge su Spoltore Notizie, l'uomo è morto all’ospedale di Pescara, dove era ricoverato per lottare contro un brutto male. Il professionista, originario di Villa Raspa, aveva 62 anni ed è venuto a mancare nel tardo pomeriggio di ieri. In passato aveva ricoperto il ruolo di revisore dei conti del Comune di Spoltore.

Lascia la moglie Annamaria, i figli Stefano e Silvia, i fratelli Gianni e Marco e la sorella Claudia. L’ultimo saluto a Tabellione, fa sapere Spoltore Notizie, si terrà domani mattina con i funerali che avranno inizio alle ore 9.45 nella chiesa di San Camillo De Lellis, a Villa Raspa.