Mondo della musica in lutto, addio al batterista dei Kom Davide Rovinelli

Il mondo della musica abruzzese è in lutto per l'improvvisa scomparsa di Davide Rovinelli, batterista della tribute band di Vasco Rossi "Kom". A portarlo via è stato un malore che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Sulla pagina Facebook del gruppo si legge: "Con enorme dolore dobbiamo comunicare a tutti i fan, amici e colleghi che questa mattina il nostro caro Davide Rovinelli, batterista storico e fondatore dei Kom, nostro fratello indiscusso, ci ha lasciati. Il suo grande cuore ha deciso di fermarsi e di portarcelo via, lasciandoci un vuoto infinito. Ci stringiamo al dolore di tutta la famiglia e promettiamo di onorare Davide con tutto l'impegno che merita".

Il cantante Mirco Salerni aggiunge: "Lui era così, non ce la faceva proprio ad essere serio, era così e non potevamo farci niente.. Amico mio bellissimo, quasi quasi il mio cuore oggi abbandona anche me perchè il dolore che lasci è insopportabile, ti dedico queste mie lacrime, sono tutto ciò che vorrei dirti ma mi si spegne il respiro e non ce la faccio.. ti voglio un casino di bene, fratello mio ".

Anche il discografico Emanuele La Plebe, che qualche anno fa aveva prodotto per Music Force l'album dei Kom "Grazie Vasco", piange Rovinelli: "Oggi doveva essere una giornata di festa, ma questa notizia mi ha troppo turbato - è il suo commento sui social - e colpisce ancora una volta la musica locale... Un abbraccio immenso, Da. Mi vengono in mente tutte le minchiate che dicevi e io che ridevo senza fine. Ho solo ricordi meravigliosi con te".

Infine la Lokomotiva, fan club dei Kom, scrive: "La Lokomotiva oggi si veste a lutto. Con un dolore inimmaginabile diamo l'inaspettata notizia della perdita di Davide Rovinelli. Ci stringiamo con tutto l'amore possibile intorno alla sua famiglia... Suona con gli angeli adesso e falli restare incantati, come facevi incantare noi...".