Pescara piange lo storico commerciante Cesare Cicoria

È morto dopo una malattia lo storico commerciante pescarese Cesare Cicoria. I funerali si terranno lunedì 17 aprile alle ore 16.30 nella Basilica della Madonna dei Sette Dolori. Come ricostruisce Spoltore Notizie, diede vita a uno dei primi esercizi del quartiere, in piazza Luigi Pierangeli, mentre a Spoltore aprì nel 1964 un negozio di piccoli e grandi elettrodomestici. Era rivenditore autorizzato del marchio Amico Shop Panasonic. Oggi il suo testimone è passato ai figli Gianni ed Emanuela.

Questo il messaggio che proprio loro hanno messo sulla pagina Facebook dell'attività: “Ciao papà, ciao Cesare, ciao nonno, ciao grande amico, ciao nostro piccolo grande uomo. L’educazione, l’umiltà, la modestia, la generosità ti hanno contraddistinto sino all ultimo saluto, hai lottato e noi con te ma non è bastato a trattenerti qui su questa terra. La tua nuova vita ti aspetta e ti abbraccia, sperando che non ti dimenticherai mai di noi perché noi non dimenticheremo mai te, il tuo ricordo ci accompagnerà ogni singolo giorno e ogni singola notte, sarai per noi la luce che illumina e che ci riscalda. Ciao papino, ciao Cesare, ciao nonnino. Ti amiamo”.