Morto lo chef abruzzese Leonardo Di Blasio, aveva 62 anni

Leonardo Di Blasio, noto chef abruzzese, è volato in cielo circondato dall'affetto della moglie Maria Luisa e dei figli Davide, Leo, Letizia e Linda. Aveva 62 anni, e la sua vita è stata dedicata ai fornelli in alcuni tra i più prestigiosi locali della nostra regione. Malato da tempo, non aveva mai perso lo spirito di elaborare piatti prelibati e appetitosi con la passione, la competenza e la professionalità che lo hanno sempre contraddistinto.

Umile, buono e generoso come pochi, Di Blasio si è più volte messo in evidenza in manifestazioni e concorsi come "Prima dei Primi" e il Festival del Riso. In cucina è stato sempre pronto a dare consigli ai cuochi più giovani per trasmettere l'amore verso una professione che ha costituito un suo inconfondibile motivo di vita. Lascia un vuoto incolmabile negli ambienti gastronomici e nelle rassegne dedicate ai professionisti della ristorazione. I funerali del cuoco si terranno lunedì 13 marzo alle ore 10, nella chiesa di Sant'Antonio a Montesilvano.