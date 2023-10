Morto un cervo a Villa Reia di Cepagatti: è stato trafitto dalle grate del cancello dell'istituto agrario

Tragedia a Villareia di Cepagatti, più precisamente in via Elsa Morante, dove sabato 7 ottobre un cervo maschio di 3 anni è morto infilzato dalle grate del cancello dell'istituto agrario. Sul posto i veterinari della Asl, i carabinieri e i vigili del fuoco, nonché l'assessore comunale alla sanità Camillo Sborgia.

In base a una prima ricostruzione, l’animale avrebbe cercato di saltare in corsa la rete del recinto, non riuscendoci: pertanto è rimasto trafitto, giacendo poi a terra agonizzante. Poiché, purtroppo, la situazione era irrimediabilmente compromessa, non è rimasto altro da fare che provvedere alla sedazione del cervo.