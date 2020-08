Ha un malore mentre va in bici: morto lo storico direttore regionale di Confcommercio Celso Cioni

È morto questa mattina, stroncato da un malore mentre era in bicicletta nell'Aquilano Celso Cioni, storico direttore regionale di Confcommercio.

Aveva 65 anni, ed era molto stimato per il lavoro fatto a tutela del mondo del commercio abruzzese e della sua città, L'Aquila. La Confcommercio Pescara esprime cordoglio e dolore per la sua scomparsa, con il presidente Danelli, i dirigenti e tutto il personale che lo ricordando come una colonna della Confcommercio regionale:

Una notizia improvvisa che ha sconvolto tutti in considerazione del profondo rapporto umano che Celso Cioni aveva instaurato con tutti i componenti della Confcommercio Pescara. Con Cioni se ne va un colonna della Confcommercio regionale che resterà nel cuore di tutti non solo per le iniziative memorabili e le grandi capacità organizzative ma anche per l'umanità, la simpatia e la cordialità che aveva sempre nei confronti di tutti

Il presidente della Regione Marsilio ricorda di averlo incontrato pochi giorni fa a Pescara per una riunione:

