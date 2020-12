Morto l'ex presidente del Cai di Pescara Gianni D'Attilio

Il mondo della montagna abruzzese e pescarese piange Gianni D'Attilio, morto ieri all'età di 86 anni. Ex presidente del Cai Pescara nei primi anni 2000, è deceduto a seguito di un malore avuto qualche settimana fa che lo aveva costretto al ricovero in ospedale.

Molto conosciuto fra coloro che praticano escursioni, trekking ed alpinismo, era chiamato con affetto "Zio Gianni" ed alla notizia della scomparsa tantissimi soci del Cai ed appassionati lo hanno ricordato con dei post su Facebook come una persona capace di trasmettere i valori e la passione per l'ambiente, sempre pronto a dare consigli utili e a guidare chi si affacciava per la prima volta al mondo della montagna.

Il Cai Pescara ha scritto sulla pagina ufficiale: