Morto l'avvocato pescarese Raffaele Di Luzio, il ricordo dell'Amatori Pescara Basket

Pescara piange la scomparsa dell'avvocato Raffaele Di Luzio. A dare la notizia del lutto è l'Amatori Basket Pescara, società alla quale l'avvocato era molto legato come tifoso e sostenitore, partecipando a tutte le partite per tifare per il team pescarese.

Da tutti ricordato come una persona molto distinta, i funerali si terranno domani 12 ottobre alle ore 16 nella chiesa del Sacro Cuore a Pescara.

