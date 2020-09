Morto Ateo Di Giacomo, storico proprietario dello stabilimento balneare "Coralba"

È morto Ateo Di Giacomo, storico titolare dello stabilimento balneare "Coralba" sul lungomare sud di Pescara.

Di Giacomo 96 anni ed è stato uno dei pionieri dei balneatori pescaresi della zona sud. Oggi l'attività viene portata avanti dai figli Giuseppe e Massimo.

A ricordare la figura di Di Giacomo è Riccardo Padovano, presidente del Sib Abruzzo: «Io lo ringrazio per la sua amicizia di oltre quarant’anni. Lo ringrazio per i tanti consigli che mi ha dato in questi anni, ma anche per il fatto di aver consigliato a mio padre di acquistare lo stabilimento Lido delle Sirene. Persona mite che ha sempre appoggiato le nostre battaglie, ma sempre con il sorriso e la sua mitezza che tutti nel tempo hanno imparato ad apprezzare. Ricordo bene come nel 1983 quando il comandante della direzione marittima era Di Stefano. Da lì iniziammo la battaglia per superare la regola della posa degli ombrelloni. La concessione era data in base agli ombrelloni che si potevano mettere in spiaggia. Ebbene da quell’anno riuscimmo tutti insieme ad andare oltre e nel 1985 arrivare a una nuova era degli stabilimenti balneari. Oggi voglio così ricordare Ateo Di Giacomo che ha rappresentato per me una guida e un vero e proprio punto di riferimento. Negli anni sono state tante le azioni sindacali portate avanti per il bene della categoria, dei balneari e dunque del nostro mare e della nostra gente. Ricordo le battaglie condotte insieme per i danni subito dalle mareggiate e altre problematiche. Per questo oggi dico grazie ad Ateo per quello che ha insegnato a tutti noi e grazie ai suoi figli che oggi continuano a portare avanti l’attività iniziata da Ateo tanti anni fa con tanti sacrifici. Sono orgoglioso di essere stato suo amico e oggi il Sib, sindacato italiano balneari d’Abruzzo perde una grande persona, una bella figura e il pioniere dei balneari della zona della pineta sud. Alla famiglia Di Giacomo le condoglianze della Confcommercio Pescara e Sib Abruzzo».

I funerali sono in programma oggi pomeriggio, lunedì 14 settembre, alle ore 17 nella cattedrale di San Cetteo.

