Morto da giorni nella sua casa di Pescara: trovato senza vita un assicuratore in pensione

Era morto da qualche giorno, ma è stato trovato senza vita solo due giorni fa, quando i vicini di casa hanno allertato i vigili del fuoco per un forte odore che proveniva dal suo appartamento e per la televisione costantemente accesa da giorni.

Il cadavere di F.P. 72enne pensionato ex assicuratore di Pescara è stato scoperto dai vigili del fuoco e dai soccorritori del 118 intervenuti lunedì 10 agosto nell'appartamento in via Elettra dove hanno forzato la porta d'ingresso ed una volta all'interno hanno rinvenuto il corpo senza vita. L'uomo viveva da solo ed il decesso risale alla scorsa settimana.