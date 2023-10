Morto lo storico tabaccaio di corso Vittorio Emanuele II Antonio "Totò" Pacifici

È morto all'età di 86 anni Antonio Pacifici, detto Totò, storico tabaccaio di corso Vittorio Emanuele II. Molto conosciuto in centro per la sua attività che ha portato avanti per decenni, lascia la moglie Elena, i figli Mimmo, Enrico, Alessio e Francesca.

Il presidente di Pescara Multiservice Benedetto Gasbarro lo ricorda così:

"Ci ha lasciati un pilastro del commercio pescarese, Antonio Pacifici da tutti chiamato Totò. Con la sua tabaccheria ha visto la trasformazione radicale (in negativo) di corso Vittorio Emanuele. Con lui ore e ore a chiacchierare. Un punto di riferimento per l'intera zona. Un abbraccio immenso a tutta la sua splendida famiglia". I funerali si terranno nella chiesa Cristo Re (Gesuiti) il 4 ottobre alle 16,30.