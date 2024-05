Pescara piange la scomparsa del commercialista Antonello Cantagallo

È morto all'età di 59 anni, a seguito di una lunga malattia Antonello Cantagallo, commercialista pescarese. Molto conosciuto e apprezzato in città, era il fratello della giornalista Mila Cantagallo. In molti sui social lo ricordano con affetto per la sua simpatia e disponibilità. Il cordoglio della redazione de "La Dolce Vita":

"Con immenso rispetto e partecipazione al dolore, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze a Mila Cantagallo per la perdita del caro fratello Antonello. Mentre ci prepariamo a dare l’ultimo saluto, ci stringiamo attorno a Mila e alla sua famiglia con un abbraccio carico di affetto e vicinanza. La memoria di Antonello vivrà sempre nei nostri cuori". Cantagallo lascia i figli Giacomo e Francesca, Anna e tutti i parenti che gli hanno voluto bene. I funerali si terranno martedì 21 maggio alle 15,30 nella chiesa del Cristo Re ai Gesuiti.