Precipita dal Corno Piccolo durante l'arrampicata: fatale il volo per un alpinista romano [VIDEO]

È volato giù dalla parte del Corno Piccolo e quel volo gli è purtroppo stato fatale. A perdere la vita sul Gran Sasso è stato un alpinista romano che insieme ad un compagno di arrampicata, di Roma anche lui, stava percorrendo la via Mirka sulla parete est della montagna (Prati di Tivo).

L'uomo è rimasto incastrato in una nicchia della parete sottostante e in un primo momento, da quanto si apprende, il compagno di cordata pensava stesse bene. Così purtroppo non era, ma la dinamica dell'incidente al momento resta ignota.

È stato proprio lui ad avvisare il 118 quando ha capito che la situazione era molto più grave di quanto immaginasse. È quindi scatto il protocollo dei soccorsi in montagna con l'avviso al Soccorso alpino e speleologico partito in elisoccorso. Le forti raffiche di vento hanno reso complesse le operazioni. Uno dei soccorritori si è quindi calato dal mezzo sulla parete recuperando l'alpinista illeso, mentre gli altri tecnici stanno recuperando e portando giù la salma dell'uomo deceduto.